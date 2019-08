Motocross e supermotard, in sella con Antonio De Filippis: "Passione, umiltà e dedizione"

Antonio De Filippis, 22enne di Cupello, è uno dei giovani piloti del DDC Racing Team, la squadra che ha in Daniele Di Cicco, pluripremiato pilota di Monteodorisio, la sua guida. De Filippis da cinque anni sta crescendo nel motocross e ora, seguendo le orme del suo maestro, sta sperimentando in maniera molto positiva anche il supermotard. "Passione, umiltà e dedizione" sono le tre caratteristiche per lui fondamentali nell'affrontare gli allenamenti in pista - sotto la guida di Daniele Di Cicco - e in palestra - con il preparatore fisico Andrea Ialacci - per crescere e ottenere risultati sempre più importanti.

Abbiamo fatto con lui una lunga chiacchierata in cui ci ha raccontato come è nata la sua passione per il mondo dei motori e come sta affrontando questo percorso fin qui ricco di soddisfazioni.