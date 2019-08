Fiamme su un balcone, i vigili del fuoco intervengono con l’autoscala

È stato necessario l'uso dell'autoscala per spegnere le fiamme divampate nel pomeriggio sul balcone di un appartamento nel tratto che collega via del Giglio a via delle Gardenie. Sono stati i residenti della zona ad accorgersi delle fiamme sul balcone, poichè nell'abitazione non c'era nessuno, e dare l'allarme.

I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente sul posto e, con l'autoscala, hanno raggiunto il terzo piano della palazzina e spento in breve tempo le fiamme. Le fiamme, per cause da stabilire, sono divampate in un bidone dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e l'ambulanza del 118.

Fortunatamente non sono stati registrati danni all'appartamento e non ci sono feriti.