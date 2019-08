Cinghiali, il sindaco di Lentella convoca associazioni di categoria e assessore regionale

Il sindaco di Lentella, Carlo Moro, ha convocato per oggi un incontro aperto a tutti per discutere delle ultime decisioni della giunta regionale sulle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC). La riunione è stata convocata per oggi 8 agosto, alle 18, nella sala consiliare.

All'appuntamento sono stati invitati i sindaci del territorio, la polizia provinciale, le associazioni dei coltivatori (Coldiretti, Cia, Copagri) e della caccia (Fidc, Enalcaccia, Arci Caccia, Libera Caccia, Italcaccia), l'Atc e l'assessore regionale Nicola Campitelli.