Annullati gli incontri di Matteo Salvini a San Salvo e Fossacesia

Sono state annullate due delle tre tappe del tour di Matteo Salvini in Abruzzo. Il Ministro dell'Interno avrebbe dovuto trascorrere l'intera giornata nella nostra regione, fermandosi la mattina a Fossacesia e il pomeriggio a San Salvo prima del comizio serale a Pescara. Sono stati però annullate in serata le due tappe nelle località costiere.

Ma le tensioni nel governo, con lo scontro in Parlamento sulla Tav, hanno imposto una revisione dell'agenda del vicepremier che, questa sera, ha tenuto un comizio ad Anzio. La notizia dell'annullamento delle tappe di Fossacesia e Lanciano, lanciata dall'Ansa, è stata poi diffusa dagli esponenti abruzzesi della Lega. Salvini "causa crisi di governo" arriverà in Abruzzo solo in serata e terrà l'incontro delle 21 in piazza Primo Maggio a Pescara.