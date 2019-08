Malore in spiaggia, muore 58enne a Vasto Marina

Non c'è stato nulla da fare per un 58enne di Benevento, Giosuè Cioffi, che questo pomeriggio è morto in spiaggia, a Vasto Marina, in località San Tommaso.

L'uomo ha probabilmente accusato un malore, come conferma la guardia costiera. A prestare i primi soccorsi è stato il bagnino in servizio presso lo stabilimento Piramide Beach, supportato dai colleghi dei lidi vicini e poi da un infermiere dello stesso stabilimento balneare. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Presenti, oltre agli uomini della capitaneria di porto di Vasto, anche gli agenti del locale Commissariato per l'identificazione.