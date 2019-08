Al via a Vasto il 45° Mercatino del libro di testo usato

Aprirà i battenti domani, 7 agosto, il 45° Mercatino del Libro di testo usato organizzato da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale.

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 - 13:00; pomeriggio 16:00 - 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dal 7 agosto fino al 30 settembre, precisando che dal 23 settembre al 30 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.

Il responsabile del Mercatino, Marco di Michele Marisi, ne illustra finalità e funzionamento.