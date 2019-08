A Scerni torna l’appuntamento con il Gran Carnevale estivo

È tutto pronto a Scerni per la terza edizione del Gran Carnevale Estivo. Mercoledì 7 agosto il paese si colorerà con carri e maschere per una serata all'insegna del divertimento. Dalle 19 ci sarà l'apertura degli stand e poi la sfilata dei carri allegorici realizzati dall'associazione Carnevalari Scernesi, l'orchestra Evergreen, il dj set con l'Holi color fluo e tanto altro ancora.

"Vi aspettiamo in tantissimi per vivere una lunga notte all’insegna del divertimento e del buon mangiare con ottima birra, con gonfiabili gratuiti per i più piccoli e balli con finale esplosivo e colorato per i più grandi, il tutto fino all’alba", è l'invito di Ottavio Ubaldi, presidente dei Carnevalari Scernesi. "C'è stato un grande lavoro per questa terza edizione estiva del Carnevale, dopo il successo di quella invernale - spiega il sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano -. Ci aspettiamo tanta partecipazione in un clima di serenità e festa che contribuisce ad arricchire l’estate Scernese e la qualità dell’offerta di eventi del nostro territorio".