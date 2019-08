A Pollutri Dario Leone e Pietro Lalla live con le più belle canzoni d’autore italiane

Giovedì 8 agosto, ore 21:00, in Piazza Giovanni Paolo I a Pollutri, avrà luogo il concerto dell'ormai consolodato duo acustico, Dario Leone e Pietro Lalla, il primo sociologo e il secondo professore. Il titolo del concerto è "In direzione ostinata e contraria" e sarà un omaggio ad alcuni dei più amati cantautori italiani: Guccini, De Andrè, De Gregori, Lolli. Un incontro musicale che arriverà a toccare in qualche modo anche temi letterari e poteici grazie ai magnifici testi dei brani. Una serata da non perdere per i fan della musica italiana.