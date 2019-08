"Mimì incontra Lucio", l’omaggio a tre grandi della musica italiana

"Mimì incontra Lucio" è lo spettacolo che andrà in scena sabato 10 agosto a palazzo d'Avalos, inserito nell'edizione 2019 della rassegna Musiche in Cortile, in cui verrà reso omaggio a tre grandi della musica italiana.

Il genio di Lucio Battisti, capace di cambiare per sempre le melodie del pop-rock degli anni ’60, ’70 e ’80. Il coraggio di Mia Martini, detta Mimì, e la sua memorabile forza espressiva. L’estro di Lucio Dalla, con le sue canzoni sempre stralunate, ironiche e al tempo stesso cariche di profonda poesia e umanità.

Sarà un viaggio attraverso i maggiori successi dei tre artisti, attraverso musiche e arrangiamenti coinvolgenti e i meravigliosi testi. Un viaggio accompagnato da una storia, in cui i due protagonisti faranno immedesimare lo spettatore nelle emozioni espresse nei brani.

Sul palco alcuni componenti della Compagnia Orizzonte Teatro e dell'animazione Jump Nuovi Orizzonti. Con loro due ospiti d'eccezione: Graziano Galatone e Vittorio Matteucci, conosciuti dal grande pubblico per interpretare Febo e Frollo nel pluripremiato spettacolo "Notre Dame De Paris".

Per info e biglietti

0873.365378

346.7513610