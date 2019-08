Una giornata in sella con il 2° raduno mountain bike Costa dei Trabocchi

Bilancio positivo per la 2ª edizione del raduno Mountain Bike Costa dei Trabocchi, organizzato dalla Asd Abruzzo in Bike. La partecipazione degli appassionati delle ruote grasse ha superato le aspettative degli organizzatori permettendo così di vivere una bella giornata di sport e divertimento con partenza e arrivo nell'area della Grotta del Saraceno di Vasto.

"Due percorsi, uno turistico di 24 km e l'altro escursionistico di circa 50 km, oltre 200 tra bikers ed accompagnatori che si sono immersi in una rigogliante natura fatta di riserve naturali riconosciute a livello nazionale ed una fascia costiera di notevole interesse - racontano gli organizzatori - .

La passeggiata in bike si è conclusa nella splendida pineta della Grotta del Saraceno laddove, ad attendere i partecipanti, oltre ad altri soci/organizzatori della Asd Abruzzo in Bike anche moltissimi familiari dei biker che hanno partecipato al pastaparty e cocomerata finale per un totale di oltre 250 partecipanti. Ad allietare ancor più il ritrovo di partecipanti e familiari: musica, birra alla spina, sangria, sole e mare".

Il Presidente Maurizio Giuseppetti e l'intero direttivo hanno dato "appuntamento, agli appassionati delle ruote grasse che vogliono godere delle bellezze naturali del nostro territorio, al 2 Agosto 2020 per la terza edizione".