Pienone a San Salvo Marina per l’Rds Play on Tour e la Fun Race

Pienone sulla spiaggia di San Salvo per la due giorni di eventi dell'Rds Play on Tour. Dal palco montato nel tratto antistante piazzale Cristoforo Colombo Roberta Lanfranchi e gli speaker della radio Jody Cecchetto & Cheskiello hanno fatto divertire e ballare le centinaia di persone accorse per l'occasione.

Il clou si è registrato nella giornata di ieri quando, nel pomeriggio, si è tenuta la Rds Fun Race, una divertente corsa sulla spiaggia e su parte del lungomare con diversi "ostacoli" come schiuma e polvere colorata. A quest'evento, come affermato da Antonio Cane dell'associazione Progetto Sud che ha portato a San Salvo Marina l'evento, si sono iscritte ben 1.200 persone tra grandi e piccini aggiudicandosi il primato delle iscrizioni degli eventi RDS già realizzati.

Alla gara hanno preso parte anche il sindaco Tiziana Magnacca e alcuni membri dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino commenta: "Un beach party a tutti gli effetti, una grande soddisfazione per tutti e per l’amministrazione comunale. Ringrazio personalmente RDS per aver coinvolto San Salvo in questa splendida avventura, gli organizzatori e Antonio Cane per l’organizzazione impeccabile dell’evento che è stato motivo di grande orgoglio per tutti noi. Tanto divertimento, tanta partecipazione alle due giornate e presenze oltre ogni aspettativa alla corsa che si è tenuta ieri pomeriggio".

Foto di Simone Colameo