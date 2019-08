La Ciurma vince il Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio: vastesi primi a pari merito con Giovinazzo

La Ciurma Vasto ha conquistato, a pari merito con Giovinazzo, l'edizione 2019 del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio, competizione per imbarcazioni a 10 remi organizzata dal Csi. L'equipaggio vastese ha dato battaglia nelle quattro tappe del Trofeo, riuscendo a conquistare due sucessi, quello in casa, nel Palio Remiero dedicato a Tonino Ritucci, fondatore della Ciurma, e nella gara del 28 luglio scorso a Taranto.

Ieri, a Giovinazzo, i vogatori capitanati dal timoniere Filippo Ciccotosto, si sono imposti nella manche del mattino finendo al 2° posto, a soli 4 secondi dai padroni di Giovinazzo, nella classifica di giornata. I risultati ottenuti nelle quattro tappe hanno portato gli equipaggi di Vasto e Giovinazzo al primo posto in classifica con un Trofeo da condividere nel segno dell'amicizia e della sportività.

In Puglia l'equipaggio femminile si è classificato al 4° posto, chiudendo una stagione in cui la 2ª posizione conquistata nella gara di casa è stata la soddisfazione più grande. In serata grande festa sul molo del porto di Giovinazzo per concludere la giornata di gare e brindare ai successi ottenuti.