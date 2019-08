Giovedì 8 agosto l’apertura ufficiale della Via Verde

È ufficiale: la Via Verde verrà aperta l’8 agosto a turisti e residenti delle zone circostanti. I lavori, iniziati a Vasto a metà giugno circa, verranno terminati proprio durante questa settimana. In tanti già percorrono il sentiero sterrato su cui però in questi ultimi giorni verrà posato un mantello di cemento. La Via Verde non sarà ancora percorribile in continuità, ma saranno moltissime le sezioni aperte e pronte per essere utilizzate. Intanto cresce l’attesa anche per un’altra questione che nei mesi precedenti ha creato non pochi problemi logistici nell’area di Vasto Marina, ovvero lo smantellamento del cantiere posizionato all’interno del parcheggio della vecchia stazione ferroviaria. Il deposito di materiali, infatti, aveva occupato un’area importante dei parcheggi destinati in questo periodo all’accoglienza di tutte le auto di turisti e non che vogliono recarsi sul lungomare. I disagi provocati da questa occupazione di spazio temporanea non sono stati pochi, ma l’auspicio è quello che venga liberato prima di Ferragosto, quando la necessità di spazi predisposti alle auto aumenta in modo esponenziale.