Dino Ciavatta confermato sulla panchina dell’Us San Salvo, arrivano le prime firme dei giocatori

Grazie alla collaborazione con gli Aquilotti e all’aiuto di alcuni imprenditori sansalvesi che hanno creduto nell'investimento sui giocatori locali, l’U.S. San Salvo è pronta per la nuova stagione calcistica. Il sodalizio biancazzurro comunica che sulla panchina della prima squadra nella stagione 2019/2020 siederà nuovamente il tecnico sansalvese Dino Ciavatta.

"La società – si legge in una nota – grazie al lavoro del presidente Antonio Castaldo (che di recente ha ritirato le dimissioni dalla carica, ndr) e del dirigente Gianni Guerra ha raggiunto l’accordo con i calciatori Antonio Cialdini, Giovanni Luongo, Dario Costantini, Alessandro Molino, Vitale Piermattei, Domenico Travaglini e Stefano Di Pietro (attualmente in fase di riabilitazione) che nella scorsa stagione hanno già vestito la maglia biancazzurra. A questi calciatori si aggiungono le conferme degli under Suero, D’Alessandro, Castaldo, Di Tella e Della Penna oltre ai ragazzi più promettenti della juniores dell’U.S. San Salvo e degli Aquilotti. I dirigenti biancazzurri sono a lavoro anche per costruire una squadra juniores forte che sarà guidata dal tecnico Felice De Meo. Nelle prossime ore la società comunicherà gli ingaggi di altri giocatori che aumenteranno notevolmente il valore della rosa a disposizione del tecnico Ciavatta".