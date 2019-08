Al Baja Village arriva il Guè Pequeno Show

Gué Pequeno è un rapper e produttore discografico italiano, noto per la sua militanza nei Club Dogo, vanta ascolti da capogiro e un posto fisso nella scena musicale Hip Hop italiana.

Un mostro sacro del rap made in italy che mercoledì 7 agosto sarà al Baja Village per uno show unico: GUÉ PEQUENO!

GUÉ PEQUENO (Cosimo Fini) è nato a Milano nel 1980. Rapper tra i più influenti in Italia, è un punto di riferimento assoluto nel suo genere. Con Jake La Furia e il produttore Don Joe dà vita al progetto dei Club Dogo con i quali pubblica diversi album di grande successo. Nel 2011 esce il suo primo disco da solista, Il ragazzo d’oro, che raggiunge lo status di Disco d’Oro. Nel 2013 è la volta di Bravo ragazzo, con il quale si aggiudicherà un Disco di Platino. Due anni dopo è il primo artista made in Italy a firmare per l’iconica etichetta discografica Def Jam Recordings, con la quale pubblica Vero, il suo terzo lavoro da solista, che verrà certificato Disco d’Oro. Nel 2016 insieme a Marracash incide Santeria, che si aggiudica il Disco di Platino oltre che un’infinita sequenza di certificazioni per i singoli. È del 2017 il suo quarto album solista, Gentleman, che già certificato doppio Platino è stato uno dei dischi rap dell’anno. Quattro settimane in vetta alla classifica. Sempre nel 2017 Gué è stato l’artista italiano più ascoltato su Spotify. Dal 2014 è proprietario del marchio di streetwear Z€N.

Il 14 settembre ha pubblicato SINATRA il suo quinto lavoro di studio, che puoi ascoltare qui >>> https://isl.lnk.to/sinatra

