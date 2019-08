"Arte in legno", in mostra le opere di Nicola Della Rocca e Giuseppe Stivaletta

Ultimi giorni per visitare la mostra "Arte in legno" che due bravi artisti-artigiani vastesi hanno allestito nella Sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos. Nicola Della Rocca e Giuseppe Stivaletta condividono la passione per lo stesso materiale, il legno, con cui realizzano - con tecniche diverse - opere davvero affascinanti.

Nicola Della Rocca è un fine intagliatore, dalle sue mani nascono oggetti - di varie dimensioni - realizzati in legno che lasciano davvero a bocca aperta. Dai grandi tavoli, ad oggetti più piccoli come le penne, la sua creatività e la sapiente lavorazione riescono a dare forma a opere in cui è il legno, nelle combinazioni di essenze, a dare diverse forme e colori.

Di Giuseppe Stivaletta sono già noti i trabocchi e i monumenti realizzati minuziosamente con la cura di ogni dettaglio. In questa mostra l'artista ha portato tante delle riproduzioni in scala, dal faro alle chiese della città, fino ai palazzi e ai gioielli architettonici di Vasto, realizzati pezzettino dopo pezzettino, con tanta pazienza e passione.

La mostra di Della Rocca e Stivaletta sarà aperta fino all'8 agosto.