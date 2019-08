Vasto, il concerto di Boomdabash e Achille Lauro non si fa: "Motivi logistici e organizzativi"

Se è a rischio annullamento l'evento dell'estate - il concerto di Jovanotti - a Vasto ce n'è un altro che è stato cancellato oggi. Non si farà il concerto di Vasto dei Boombdabash e Achille Lauro. Lo annuncia il Parco Aqualand sulla sua pagina Facebook ufficiale.



"L'Organizzazione dell'evento, Gioia e Vita S.r.l., in data odierna - si legge nel post pubblicato stamani da Aqualand del Vasto - ufficializza l'annullamento del concerto dei Boomdabash e di Achille Lauro previsto per venerdì 9 Agosto presso l’Aqualand del Vasto. Il concerto è stato cancellato per problematiche logistiche organizzative.

Chi aveva acquistato il biglietto di ingresso potrà chiederne il rimborso contattando il punto vendita di riferimento entro e non oltre il 30 agosto".

L'evento era molto atteso a Vasto, perché nei Boomdabash c'è il vastese Fabio Clemente, in arte Ketra.