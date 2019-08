Tutto pronto a San Salvo Marina per "Vivila": ospite speciale Cristina D’Avena

Si terrà il 7 agosto a San Salvo Marina la prima edizione di Vivila, le festa dedicata alla famiglia che si articolerà in una serie di iniziative su tutto il lungomare Cristoforo Colombo con lo spettacolo clou della serata che vedrà la partecipazione di Cristina D’Avena.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale New Generation e da Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di San Salvo, partirà alle ore 21.00 con gli spettacoli di trapezisti, artisti di strada, il circo incantato, l’esibizione dell’Accademia Dinamika, i ragazzi dell’EXP Music School di San Salvo e gli sketch della compagnia “Lu Vrascire” che presenterà anche un musical che andrà in scena l’inverno prossimo.

Alle 22.00 sul palco principale di piazza Cristoforo Colombo il concerto gratuito della Bim Bum Bam Cartoon Band e Cristina D’Avena. Vera e propria icona dei bambini degli anni Ottanta e Novanta, la D’Avena si esibirà in piazza Cristoforo Colombo facendo fare, come di consueto nei suoi live, un tuffo indietro nel tempo con le sigle di Kiss me Licia, la canzone dei Puffi, Pollon combinaguai, Occhi di gatto, La magica Emy, Mila e Shiro due cuori della pallavolo, Scuola di Polizia e tante altre ancora. E chissà se non farà ascoltare al suo pubblico, oggi un po’ cresciuto e ai fan più piccoli, il famoso “Valzer del moscerino” che lei cantò all’età di tre anni allo Zecchino d’Oro del 1968. Da quel momento in poi una carriera artistica invidiabile: 86 album ufficiali e milioni di dischi venduti.

Nel concerto di San Salvo Marina sarà accompagnata dalla Bim Bum Bam Cartoon Band, gruppo nato nel 2014 con l’intento di regalare emozioni attraverso la musica che, in qualche modo, ha fatto parte della vita di tutti, quella dei cartoni animati. Nel loro repertorio hanno riarrangiato oltre 150 sigle, dai cartoni degli anni ’80 ai cartoni più recenti, da quelli più famosi di Italia 1 alle colonne sonore targate Disney. Oltre a quella con Cristina D’Avena vantano collaborazioni artistiche con Giorgio Vanni, Pietro Ubaldi e Stefano Bersola.