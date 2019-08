Oggi a Dogliola la festa "dâ€™lu Ganoppâ€™l"

Si rinnova la tradizionale Festa d’lu Ganopp’l a Dogliola. Oggi 4 agosto, dalle ore 15.30, si terrà la tradizionale sfilata dei carri e delle pacchianelle per le vie del paese, con la rievocazione della trebbiatura del grano. I partecipanti si raduneranno alla Fontana Vecchia, dove ci sarà la benedizione di carri e pacchianelle, per poi raggiungere in sfilata piazza San Rocco.

Come sempre, si potranno degustare i patti tipici del territorio offerti dai partecipanti alla sfilata e partecipare all'asta dei prodotti offerti dai carri e dalle pacchianelle.

In serata è prevista l'esibizione del gruppo musicale "I Diamanti".