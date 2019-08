Jovanotti, concerto finale il 21 settembre a Linate. Vasto, 17 agosto vicino, ma senza certezze

Mancano due settimane. Non ci sono certezze. Anzi, aumentano i punti interrogativi sul concerto di Jovanotti del 17 agosto a Vasto Marina. La Prefettura di Chieti ha inviato al Comune di Vasto una lettera in cui chiede di adempiere a una serie di obblighi relativi all'area destinata all'evento dell'estate. Mancano diversi documenti. Undici le richieste contenute nella missiva del prefetto, Giacomo Barbato. Lo rivela stamani un articolo di Gianluca Lettieri sul quotidiano Il Centro.

Intanto, svanisce il sogno, nato in realtà solo sui social nei giorni scorsi, di spostare il concerto al 21 settembre. Proprio stamattina è arrivata la notizia ufficiale: si farà a Linate la tappa finale, aggiunta al calendario per recuperare quella di Albenga, saltata a causa dell'erosione della spiaggia. Sarà l'aeroporto milanese, attualmente chiuso per lavori, a ospitare la festa che chiuderà il tour del cantautore toscano.