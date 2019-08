In piazza Rossetti i bambini sono "pompieri per un giorno"

Si chiama Pompieropoli il mini-villaggio allestito questa mattina, in piazza Rossetti, dalla sezione di Chieti dell'Associazione nazionale vigili del fuoco. I vigili del fuoco in pensione, con il supporto dei loro colleghi ancora in servizio, da diverso tempo propongono nel territorio questa iniziativa rivolta ai bambini, che così possono sentirsi pompieri per un giorno e, per la prima volta, hanno portato Pompieropoli a Vasto con la collaborazione del Comune e del distaccamento di via Madonna dell'Asilo.

Indossati il gilet, l'imbracatura e il caschetto, i bimbi svolgono un percorso a ostacoli che ripropone alcune delle situazioni tipiche d'intervento dei vigili del fuoco. Scale, ostacoli da superare, ponti da attraversare e anche la salita di un alberto con tanto di gattino da salvare e poi la discesa lungo la pertica con un verricello di sicurezza. E, al termine del percorso, c'è anche la foto-ricordo con il rilascio dell'attestato di "pompiere per un giorno".

Pompieropoli sarà attiva anche nel pomeriggio (dalle 16-16.30 circa fino a stasera) così da permettere a tanti bambini di cimentarsi nelle prove del percorso.