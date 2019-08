Guida in stato di ebbrezza, ora anche la polizia locale di Vasto ha l’etilometro

Chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo ora può imbattersi nell'alcol test della polizia locale di Vasto.

Ieri mattina, in piazza Barbacani, la presentazione del nuovo parco mezzi in dotazione al Comando di piazza Rossetti. A settembre del 2018 erano arrivate le nuove auto. Ora, coi 40mila euro di finanziamento del Ministero dell'Interno nell'ambito dell'iniziativa Spiagge sicure, è la volta di bighe (i segway) e bici elettriche, drone e unità mobile (ricavata da un furgone sequestrato e allestito per le necessità di servizio).

Le pattuglie potranno usare anche l'etilometro, in evidenza ieri sul tavolo su cui il sindaco, Francesco Menna, il vice sindaco, Giuseppe Forte, e l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello, e il comandante, Giuseppe Del Moro, hanno tenuto la conferenza stampa.

"Abbiamo acquistato - ha sottolineato Marcello - anche l'etilometro per garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza".

Guai ad alzare troppo il gomito. Nei casi più gravi, scatta anche la denuncia penale.