Daniela Sabatino è una nuova giocatrice del Sassuolo

Daniela Sabatino è una nuova calciatrice del Sassuolo. Dopo il saluto al Milan, ufficializzato nei giorni scorsi con un post sui suoi canali social, erano diverse le destinazioni possibili per la calciatrice di Castelguidone. Le squadre più accreditate erano l'Inter - neopromossa in A - ed il Sassuolo. Alla fine è stata proprio la squadra neroverde a convincere la 34enne attaccante della Nazionale che oggi ha firmato l'accordo per la prossima stagione in serie A.

A dare l'annuncio ufficiale è stato il Sassuolo con un post su facebook in cui Daniela Sabatino è con la sua nuova maglia. Dopo le visite mediche la giocatrice si aggregherà al gruppo di mister Gianpiero Piovani che ieri ha iniziato la preparazione in vista del campionato 2019/2020. Mister Piovani conosce bene la Sabatino per averla allenata nella stagione 2017/2018 al Brescia, l'ultima in serie A delle leonesse.

Per Daniela Sabatino, 34 anni compiuti al Mondiale in Francia, continua l'avventura nella massima serie in una squadra che, dopo il 5° posto dell'anno scorso, punta a migliorarsi. Ora potrà contare anche sui gol e sull'esperienza di Daniela Sabatino che ha tutta l'intenzione di essere ancora protagonista in mezzo al campo ad alti livelli.

"Sono Daniela Sabatino e mi piacciono le sfide", dice l'attaccante abruzzese nel suo primo messaggio ai tifosi neroverdi. "Per questo ho scelto Sassuolo. Io ho le motivazioni giuste per far bene. Mi raccomando, voi sosteneteci".