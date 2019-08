Corto circuito provoca l’incendio: a fuoco un appartamento a Palmoli

Sono stati attimi di tensione quelli vissuti ieri notte a Palmoli dove un incendio ha causato molti danni nell'appartamento dove vive una famiglia del posto. Il rogo è divampato per un corto circuito e le fiamme si sono rapidamente propagate nell'appartamento. Si è rivelato provvidenziale l'intervento dei volontari della protezione civile Valtrigno di Palmoli chedato supporto alla famiglia che vi abita e iniziato le operazioni di spegnimento in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco da Vasto.

Arrivati sul posto, gli uomini del distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno completato le operazioni di spegnimento bonificando la zona giorno, che era stata distrutta dalle fiamme, e le altre stanze invase dal fumo. Fortunatamente, nel rogo, la struttura dell'abitazione non ha subito danni e l'appartamento risulta agibile. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Palmoli e Roccaspinalveti. La famiglia ha trovato ospitalità in paese per la notte, non potendo dormire a casa.