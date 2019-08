Commercialisti "autentici" o presunti tali, l’Ordine di Vasto invita a fare attenzione

"Il titolo di Commercialista può essere speso esclusivamente dagli appartenenti all’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come stabilito dalla legge (D.Lgs. 139/2005)". È la presa di posizione e l'invito a prestare attenzione dell'Odcec Vasto.

"Spesso – scrivono i consiglieri dell’Ordine di Vasto Donato D’Ercole, Francescopaolo Di Monteodorisio, Nicola Petta, Alessio Lalla e Antonella De Santis – nei più svariati ambienti sentiamo dire il commercialista, il fiscalista, il tributarista, il consulente fiscale, il contabile e altre espressioni similari. Nell’immaginario collettivo tutti gli appellativi identificano sempre lo stesso soggetto, ovvero il commercialista, ma non è assolutamente così".

"Anche di recente, infatti, nel riportare un fatto di cronaca cittadina, sono state diffuse a mezzo stampa errate informazioni sulla qualifica professionale di una persona, coinvolta in una vicenda di natura penale, definendola commercialista, attribuendo ad essa un titolo professionale che non ha. Proprio per questo, il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto ha preso una forte distanza dalle notizie diffuse perché lesive dell’immagine di una categoria professionale ben definita e regolamentata. La nostra professione troppo spesso viene equivocata o associata ad altre forme di attività per le quali si ingenera confusione sulla qualifica professionale di chi le svolge, confusione dalla quale possono discendere erronee aspettative di adeguata assistenza".

I consiglieri dell'Ordine, quindi, precisano, "affinché imprese e cittadini siano in grado di effettuare una scelta informata e consapevole", che "all’iscrizione all’Albo dei Commercialisti si accede dopo un percorso universitario, un tirocinio professionale obbligatorio e un’abilitazione professionale che si consegue con il superamento di un esame di Stato molto impegnativo. Il commercialista, inoltre, deve assolvere ogni anno all’obbligo di una formazione e aggiornamento professionale continuo attraverso decine di ore di lezione, pena la sospensione dall’Albo e la conseguente inibizione all’esercizio della professione; inoltre, ha l’obbligo di munirsi di una specifica polizza assicurativa soprattutto a tutela dei propri assistiti e di comunicarne a questi ultimi gli estremi. Il commercialista è l’unico professionista del settore chiamato a rispettare regole comportamentali dettate da un codice deontologico, con lo scopo di garantire la serietà e la correttezza con cui l’attività deve essere svolta, a tutto beneficio dell’utenza".

Cittadini e imprese per evitare spiacevoli sorprese possono verificare on line l'iscrizione all'Albo, "Possono farlo – conclude il consiglio dell'Ordine – collegandosi ai siti istituzionali www.odcecvasto.it e https://commercialisti.it/iscritti o rivolgendosi alla nostra sede in corso Mazzini 226 (tel. 0873-368402)".