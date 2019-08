"Trasporto disabili, mi offro volontaria nei giorni in cui il servizio è sospeso"

"Mi offro volontaria per il trasporto delle persone disabili nel periodo in cui il Comune non garantisce il servizio". La proposta è di Patrizia De Rosa, lettrice di Zonalocale. Fanno discutere l'appello di Raffaele Walter Cucinieri, papà di un ragazzo con disabilità [LEGGI], e la risposta dell'assessora alle Politiche sociali del Comune di Vasto, Lina Marchesani [LEGGI].

"Ho lavorato per la Croce Rossa", racconta De Rosa. "Mi sono occupata anche del trasporto dei dializzati. Mi offro volontaria gratis, purché mi venga messo a disposizione il mezzo con cui accompagnare le persone con disabilità in questo periodo in cui il servizio è sospeso".