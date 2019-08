Variante alla ss16: "I Comuni trovino un accordo o si rischia di perdere i fondi"

Variante alla statale 16 e Civeta sono due degli argomenti toccati dal presidente della Regione Marco Marsilio nel corso dell'incontro a Vasto in cui sono stati presentati i nuovi amministratori locali che hanno aderito a Fratelli d'Italia.

Sulla statale 16 Marsilio ha detto chiaramente come sia necessario, dopo anni di discussioni, progetti, prese di posizione che non hanno portato a nulla, trovare un accordo per permettere di realizzare l'opera. Se così non fosse c'è il rischio di perdere quei fondi che potrebbero essere destinati da Anas ad altri progetti.

E poi la questione Civeta, dove va superata la situazione di criticità.