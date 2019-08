Ill Papa e il suo nuovo singolo: "Nella mia musica c’è tutto ciò che penso e che vivo"

Il suo nome d'arte, Ill Papa, è una dichiarazione d'intenti che arriva prima della sua musica. Ill, come la follia che lo porta ad affrontare senza paura le sfide della vita, papa, "non in senso anti-cristiano, come potrebbe sembrare", dice lui, ad affermare il piglio con cui si pone nei confronti della musica. Ora, dopo alcuni brani che hanno conquistato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori a suon di ascolti su Spotify e visualizzazioni su youtube, ecco che per Nicola Di Lello - il suo nome di battesimo - è arrivata un'importante occasione. Il suo singolo Malata Concezione, uscito qualche giorno fa, prodotto da Mark Twayne, è firmato da Richveel e Sony Music.

Un bel salto in avanti per il giovane artista vastese che, come ci ha raccontato in questa intervista, affronterà anche questo passaggio del suo percorso in campo musicale con determinazione e la volontà di costruire una carriera lunga e vincente.

IL VIDEOCLIP