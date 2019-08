Il 7 agosto apre a Vasto il 45° Mercatino del libro di testo usato

Per il 45° anno, a partire dal 7 agosto, torna a Vasto il Mercatino del Libro di Testo Usato, l’iniziativa di vendita e conto vendita di libri di scuola di seconda mano, organizzata, come ogni anno, da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, sempre presso la sede di Corso Garibaldi n°41 a Vasto. “Una lunga storia, una grande battaglia” è lo slogan della quarantacinquesima estate, a sottolineare" non solo la durata della iniziativa, che affonda le radici negli anni ’70, ma anche il senso della battaglia contro gli speculatori, case editrici e non solo, che sul diritto allo studio approfittano giocando con costi ed edizioni dei libri stessi", spiega Marco di Michele Marisi, responsabile della struttura.

"Il nostro, senza presunzione, rappresenta un servizio del quale alcuni non possono fare a meno. È per questo che ogni anno non solo rinnoviamo la tradizione dell’iniziativa, ma vigiliamo sulle adozioni dei testi da parte dei docenti per cercare di contenere le speculazioni. Abbiamo sempre ritenuto - dice di Michele Marisi - di dover mantenere la struttura al solo scopo sociale, senza trasformarla in commerciale, perché crediamo che la Politica debba dare risposte ai cittadini, ed il Mercatino del Libro di Testo Usato rappresenta senza dubbio non solo una delle migliori reazioni alla crisi economica, ma anche la passione di chi crede che sia indispensabile da una parte criticare quello che non va, dall’altra non soltanto offrire una alternativa, ma anche realizzarla.

Non si è mai troppo grandi - sottolinea il responsabile dell'iniziativa - per proseguire una attività sociale che va incontro agli studenti ed alle famiglie, ed anzi ritengo che dedicare questi due mesi l’anno al servizio di chi deve acquistare libri di scuola, permettendo loro di risparmiare molto in termini economici ed addirittura di recuperare denaro dalla vendita dei propri testi non più utilizzabili, sia doveroso da parte di chi sente di voler rappresentare la propria Comunità".

Il ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, "unica struttura della regione Abruzzo che effettua un servizio di totale volontariato, consente di acquistare libri delle scuole superiori e delle scuole medie inferiori, al 50% del prezzo di copertina, oltre che di mettere in vendita i propri testi che non si utilizzano più, recuperandone l’intero ricavato, dunque senza alcuna percentuale trattenuta dalla struttura che si mette a disposizione a titolo completamente gratuito", spiega il responsabile.

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 - 13:00; pomeriggio 16:00 - 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dal 7 agosto fino al 30 settembre, precisando che dal 23 settembre al 30 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.