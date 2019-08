Cinque nuovi amministratori del Vastese in Fratelli d’Italia: "Lavorare bene è contagioso"

Fratelli d'Italia rinforza le sue fila nel Vastese con l'ingresso di cinque amministratori comunali nel partito. E così, questa mattina, anche il presidente della Regione Marco Marsilio ha voluto partecipare alla conferenza stampa di presentazione delle adesioni al partito di Giorgia Meloni di Catia Di Fabio (sindaco di Monteodorisio), Mariangela Frani (consigliere comunale di Monteodorisio), Filippo D'Angelo (presidente del consiglio comunale di Cupello), Pierdomenico Tiberio (consigliere provinciale e consigliere comunale di Casalbordino) e Antonio Di Martino (assessore di Pollutri). Ad aprire l'incontro il coordinatore cittadino di FdI, Marco di Michele Marisi: "Le loro adesioni dimostrano la credibilità del partito e la classe dirigente che si allarga. Stiamo dimostrando di essere in grado di amministrare".

Concetto ribadito dal consigliere comunale di Vasto, Francesco Prospero: "Questa è l'evoluzione di un percorso. Da tempo, tra amministratori del territorio, condividiamo temi e proposte affidandole al presidente Marsilio". Il coordinatore provinciale Antonio Tavani ha sottolineato che "noi parliamo alla gente attraverso queste persone. Voglio salutare Carla Zinni, assessore di Casalbordino, che ha scelto questo partito quando era ancora piccolo. Oggi Fratelli d'Italia continua a crescere in quantità e qualità e si può solo fare bene. Vogliamo far tornare anche Vasto in mani più sicure e decise di quelle che amministrano oggi". Esprime soddisfazione anche il coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi. "Il partito cresce nella Regione e la crescita nel mio territorio è motivo di doppia soddisfazione. Siamo nella seconda fase di FdI in cui puntiamo alla doppia cifra".

I cinque amministratori che hanno aderito al partito hanno espresso, in maniera unanime, la volontà di contribuire alla crescita del centrodestra e del partito, ponendosi come obiettivo comunle il "portare avanti un importante lavoro sul territorio". Marsilio ha spiegato che "lavorare bene è contagioso. Apprezzo il lavoro di chi ha fatto crescere il partito, facendo ritrovare fiducia nella proposta. FdI si sta distinguendo e nel Vastese ha sempre avuto un punto di riferimento importante". A livello nazionale "credo che l'esperienza di questo governo sia esaurita e mi auguro si torni presto alle urne. Il futuro dell'Italia passa da nuove elezioni e da un nuovo governo a cui si può dare una cornice omogenea nell'ambito del centrodestra".