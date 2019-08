Book and Wine, al via l’11ª edizione della rassegna di "libri, autori e vini"

Prende il via sabato 3 agosto l'11ª edizione di Book & Wine. La rassegna di presentazioni di libri e di autori e di degustazione di vini, organizzata dall'associazione Sideshow in collaborazione con la libreria Mondadori di Vasto e il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Vasto, sarà inaugurata, sabato 3 agosto alle 21, al Teatro Rossetti, dagli economisti ed esperti di politiche del Mezzogiorno Emanuele Felice, con il libro Il Sud, l’Italia, l’Europa. Diario civile, e Giuseppe Provenzano, con La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto (Donzelli, 2019).

Da domenica 4 la rassegna tornerà nella consueta cornice dei giardini di palazzo d'Avalos con una serie di presentazioni "di autori e di libri selezionati tra le proposte più interessanti del panorama nazionale". Domenica 4 sarà la volta del libro finalista Premio Strega La gente non esiste, di Paolo Zardi, e, in collaborazione con il Centro Europeo di Studi Rossettianidell’intrigante Il naso di Dante, del giornalista del Corriere della Sera Pier Luigi Vercesi, a metà tra un romanzo di Dan Brown e l’inchiesta storica, con un omaggio alla famiglia Rossetti.

"Lunedì 5 avremo il piacere di ospitare l’ultimo lavoro della poetessa Eva Laudace, con Sua altezza di baci e il maestro Davide Rondoni, E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo), un omaggio appassionato a Giacomo Leopardi in occasione del bicentenario di una delle sue liriche più famose. Martedì 6 agosto serata dedicata al graphic novel, con Vitt Moretta, Il tramonto del Sea Breeze e Marco Taddei/Simone Angelini, 4 vecchi di merda. Una storia d’orrore. A seguire Il Mio nome è Greta. Manifesto di una nuova nazione, di Valentina Giannella e Manuela Marazzi. L’ultima serata presenteremo l’autrice Giulia Ciarapica, Una volta è abbastanza, per chiudere in bellezza con il Masterclass di scrittura cinematografica, in collaborazione con il Progetto Giovani, a cura dello sceneggiatore Menotti".



Non mancheranno, anche quest’anno, i pomeriggi dedicati ai più piccoli, con intrattenimento e laboratori d’arte a cura della Libreria Mondadori, e le degustazioni di ottimi vini del territorio delle cantine Villese, Fontefico, Jasci & Marchesani e Terre d’Erce.

Book & Wine 2019

Sabato 3 agosto – Teatro Rossetti

Ore 21- Emanuele Felice, Il Sud, l’Italia, l’Europa. Diario civile (Il Mulino, 2019)

Ore 22- Giuseppe Provenzano, La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto (Donzelli, 2019)

Modera la serata Maria Rosaria La Morgia

Brindisi inaugurale

Domenica 4 agosto – Giardini di Palazzo d’Avalos

Ore 18.30 – Letture e picnic sul prato. Da 0 a 99 anni. A cura di Filippo Giancola – Libreria Mondadori, Vasto

Ore 21- Paolo Zardi, La gente non esiste (Neo, 2019). Introducono Mascia Di Marco e Francesco Coscioni

Ore 22- Pier Luigi Vercesi, Il naso di Dante (Neri Pozza, 2019). Dialoga con l’autore Gianni Oliva

Degustazione vini a cura di: Cantina Villese

Lunedì 5 agosto – Giardini di Palazzo d’Avalos

Ore 21- Eva Laudace, Sua altezza di baci (Capire, 2018). Letture e recitato a cura dell’autrice

Ore 21.45 - Davide Rondoni, E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo (Fazi, 2019)

Degustazione vini a cura di: Cantina Fontefico

Martedì 6 agosto – Giardini di Palazzo d’Avalos

Ore 18.30 – Maschere bestiali. Scopri qual è il tuo animale guida. Laboratorio sul riciclo per bambini da 6 a 10 anni. A cura di Manuela Marazzi. Max 15

partecipanti. Per info e prenotazioni 0873/380186

Ore 21- Coconino presenta: Conversazione a tre voci sul fumetto d’autore.

Con Vitt Moretta, Il tramonto del Sea Breeze (Coconino Press, 2019) e Marco Taddei/Simone Angelini, 4 vecchi di merda. Una storia d’orrore (Coconino Press, 2018). Modera Alessio Trabacchini

Ore 22- Valentina Giannella e Manuela Marazzi, Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione (Centauria, 2019). Introduce Claudia Papaleo

Degustazione vini a cura di: Cantina Jasci & Marchesani

Mercoledì 7 agosto – Giardini di Palazzo d’Avalos

Ore 21- Giulia Ciarapica, Una volta è abbastanza (Rizzoli, 2019). Dialoga con l’autrice Mascia Di Marco

Ore 22- Masterclass Come si scrive una serie per Netflix a cura di Menotti

Degustazione vini a cura di: Cantina Terre d’Erce