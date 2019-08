Bambini a cavallo con il centro estivo "E_State in Allegria" di Gissi

Il 31 luglio scorso, i bambini del centro estivo E_state in Allegria (organizzato dalla cooperativa Agape in collaborazione con il comune di Gissi) si sono recati alla pineta di S. Lucia per trascorrere una mattinata a contatto con i cavalli. Quest'anno, per la prima volta è stato proposto un progetto per intrattenere i bambini durante il periodo lasciato libero da scuola e colonie estive. Il campo estivo ha intrattenuto i bambini coinvolgendoli in svariate attività come uscite in paese, laboratori di pittura, bagni in piscina e passeggiate a cavallo.

Quest'ultima esperienza è stata possibile grazie alla collaborazione delle educatrici con Renato e Antonello De Cillis, proprietari dei due splendidi cavalli. All'evento ha partecipato Nicola Giarrocco, della Fattoria degli Elfi di Vasto, esperto di pet-terapy e di vari progetti legati al linguaggio del corpo degli animali e dell'uomo al fine di creare sintonia tra i due.

Grande il divertimento dei bambini che hanno appreso tante nuove informazioni su questi animali cavalcando in tutta sicurezza e potendo scegliere tra cavallo e pony. "Quest'incontro – spiegano gli organizzatori – è stato totalmente gratuito in quanto sia i proprietari dei cavalli che il sig. Giarrocco hanno messo a disposizione la loro professionalità solo per stare insieme ai bambini e per far conoscere loro gli splendidi cavalli. Ringraziamo Renato e Antonello De Cillis, Francesco (proprietario del Pony), Nicola Giarrocco e il suo staff per la professionalità e la disponibilità e l'amministrazione comunale per averci concesso lo spazio pubblico".