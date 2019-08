"Veleggiando con Lory": appuntamento oggi in ricordo di Loredana Fornaro

4 anni fa, ci lasciava Loredana Fornaro, nella serata del 2 agosto saremo tutti insieme per ricordarla e per sancire di nuovo un patto che porta il suo nome in un appuntamento che sceglie di restare il nostro pilastro emotivo e motivazionale.

Crescendo come associazione Lory a Colori, in questi tre anni, abbiamo sperimentato che il modo migliore per tenere viva la nostra missione nella lotta alla prevenzione oncologica, è quello di costruire un clima positivo di incontro, passando da strumenti che potrebbero apparire lontani dal tema e che invece, guardando con occhi attenti, si mostrano come una chiave di volta che tiene insieme e allo stesso tempo apre un varco nel muro del dolore che accompagna le malattie oncologiche.

Evento patrocinato dal Comune di San Salvo, che inizierà alle 18 con i soci del circolo nautico “Le Marinelle” per un giro in barca cui è invitato chiunque volesse partecipare: un corteo di barche partirà dal circolo stesso per veleggiare in mare aperto. Inoltre, su iniziativa di Marcello Nazzicone e in nome della grande amicizia che lo legava a Loredana ci sarà un brindisi a bordo per tutti.

Dalle ore 19 invece saremo alla pineta di fronte l’hotel Milano sul lungomare di San Salvo Marina, con musica dal vivo degli Ambassador e dei Thematic, letture, cibo e una originalissima sfilata di moda con kaftani e turbanti creati dalle nostre volontarie e da professioniste che ci hanno affiancato e dedicato il loro lavoro; Mara Della Porta della Tela di Penelope, la stilista Nicole Brandone e Gessica Riccitelli con Habibi-Art Design.

La prevenzione oncologica passa attraverso scelte che vanno da uno stile di vita sano attraverso lo sport, l’alimentazione e controlli della salute, ma anche dalle emozioni. In questo evento noi ce le metteremo tutte: amore per Loredana,passione per il nostro operato, coraggio di crederci sempre e desiderio di fare ancora di più e meglio.

Quindi appuntamento per oggi 2 agosto con l’Associazione Lory a Colori, alle 18 al Circolo Nautico “Le Marinelle” e dalle 19 presso la pineta fronte Hotel Milano, lungomare San Salvo Marina.