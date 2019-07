Le sonorità balcaniche di Goran Bregovic conquistano il pubblico di Vasto

È l'energia della musica di Goran Bregovic a trascinare il pubblico di piazza Rossetti in un concerto, organizzato da Muzak Eventi con il patrocinio del Comune di Vasto, dalle tante atmosfere. Accompagnato sul palco dalla sua Wedding & Funeral Band, l'artista di Sarajevo è stato protagonista di un bel concerto che ha richiamato un pubblico numeroso e attento. E c'è anche chi, trascinato dai ritmi della musica balcanica, non è riuscito a star fermo sulla sedia e si è lasciato andare a balli sfrenati.

Bregovic ha proposto buona parte del suo ultimo lavoro discofrafico, Three Letters from Sarajevo e alcuni dei brani che l'hanno reso celebre in tutto il mondo. In chiusura anche una italianissima Bella Ciao a cui la band ha dato una sonorità differente da quella tradizionale. E poi un virtuale passaggio del testimone con la serata in corso del Festival del Cinema di Vasto dal momento che Bregovic è anche apprezzato autore di colonne sonore.

A fine serata Bregovic ci ha anche lasciato un breve commento sul concerto di Vasto dove si è esibito ieri per la prima volta ed è stato richiesto dai suoi fans per foto e autografi.