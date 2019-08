Il libro di Paola Paglione, "Oltre le aspettative"

Ieri si è svolta nella magnifica cornice del Plaza, la presentazione del libro “Oltre le aspettative: come stupire i tuoi ospiti e fare il pieno di complimenti”, di Paola Paglione. Paola è laureata in architettura e design, ma da sempre lavora nel mondo dell’organizzazione di eventi. “Da bambina - racconta - ascoltavo i miei genitori parlare con le giovani coppie in cerca di una casa nuova. Loro erano in una stanza, mentre io facevo i compiti in quella accanto e li sentivo fare sempre la stessa domanda per iniziare: ‘Quali sono le vostre esigenze?’ Da lì ho capito che la cosa fondamentale è mettere al centro dell’attenzione in primis i desideri delle persone”.

Successivamente, questa attenzione è diventata il fulcro dell’attività di Paola, rendendola davvero peculiare proprio grazie alla sua completa dedizione a ciò che le coppie di giovani sposi sognano per il loro giorno speciale. Attività che Paola prosegue ormai da dieci anni e che l’ha portata a raccogliere un bagaglio di esperienze fondamentali per l’ideazione di un metodo personale e per la scrittura del libro.

“È una raccolta di esperienze che ho vissuto in prima persona in questi dieci anni, il libro nasce per dare la possibilità ai ragazzi che si approcciano al mondo del matrimonio di avere la possibilità di valutare bene alcuni aspetti che magari non tutti rivelano. Ci sono un po’ di spunti e consigli, ma è una chiave di lettura dalla loro parte, non come avviene solitamente, quando tutti vogliono venderti solo un prodotto”.

Un cambio di prospettiva, quindi, che denota sicuramente una capacità empatica notevole. Solitamente trovare la giusta sintonia con le persone non è la cosa più semplice del mondo, entrare in sintonia con i sogni di una persona, sposare – è proprio il caso di dirlo – la loro visione di un desiderio è un’impresa degna di nota. In un mare di venditori è difficile trovare la persona che sappia accogliere senza indugio le proprie richieste, figurariamoci una persona che oltre ad accontentare riesca addirittura a superare le aspettative. Alla fine, questo, dovrebbe essere anche alla base del concetto di amore. Il libro “Oltre le aspettative: come stupire i tuoi ospiti facendo il pieno di complimenti” è in vendita online.