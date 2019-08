Fiamme in una rimessa agricola, vigili del fuoco domano l’incendio

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo a spegnere l'incendio che era divampato nella tarda mattinata in via Maddalena.

Per cause accidentali è andata a fuoco una rimessa agricola con le fiamme che si sono propagate con rapidità tra il materiale stipato nella struttura dove era presente anche una bombola di gas, fortunatamente estratta fuori prima che potesse esplodere. Un denso fumo nero era visibile anche a centinaia di metri di distanza.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e bonificare l'area anche se rimessa e materiale contenuto all'interno sono andati distrutti.