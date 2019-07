Morte di Vittorio Altieri, l’appello della madre: "Chi ha visto qualcosa parli"

Di cosa parliamo - Un anno fa moriva Vittorio Altieri. Il giovane ingegnere di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale nella zona industriale di San Salvo. Da quel momento la madre Rosamaria è alla ricerca della verità. Oggi, trascorsi 12 mesi dalla perdita del figlio, la donna torna a rivolgere un appello: chiunque, tra i lavoratori delle aziende della zona, abbia visto qualcosa, aiuti a rimettere insieme i pezzi di un puzzle cui, ancora oggi, mancano tessere importanti. Quelle utili a ricostruire l'accaduto.

"Sono la mamma di Vittorio Altieri, l’ingegnere coinvolto nell’incidente mortale del 3 agosto 2018 con un autocarro Conad in via M. Bellisario a San Salvo, alla rotatoria che porta al deposito Conad. Molte volte mi sono recata nella zona per immaginare l’accaduto di quella mattina e mentre sostavo, ho verificato che nella zona c’è un traffico continuo di auto, autocarri, autobus ed altri mezzi pesanti di cui molti (la maggior parte) non rispettano nessuna segnaletica, tantomeno norme di buona circolazione. Ho pensato di rivolgermi a tutte le aziende qui di seguito elencate, i cui dipendenti circolano continuamente per lavoro nella zona, per invitarle a riportare la memoria a quel tragico venerdì 3 agosto,di un anno fa, affinché, facendo appello al loro senso di dovere civico ed alla loro coscienza, possano indicare anche solo un dettaglio, un particolare non ancora emerso. La responsabilità emergerà, ed è necessario che emerga, perché le mamme non devono assolutamente piangere i propri figli sugli asfalti: è contro natura, le mamme non devono comprare una bara per regalo di laurea al proprio figlio, un figlio cresciuto con amore e sacrificio che durante il suo ultimo respiro non ha avuto la sua mamma ad alleviargli il dolore. Difronte ad una tragedia così grande non si può essere indifferenti, insensibili e soprattutto egoisti,solo perché è successo ad altri. Forse, se al posto di Vittorio ci fosse stato qualche altro essere vivente, questo avrebbe almeno scaturito la rabbia degli animalisti? Vittorio non ha scaturito la rabbia di nessuno!

Chiedo, allora, alle aziende, qui di seguito elencate, di sensibilizzare i propri dipendenti, affinché facciano appello alla propria coscienza e si sforzino di ricordare un particolare o un qualche elemento che possa essere utile a far luce sulla verità:

- SAT – Società Autoservizi Tessitore, S.S. 16 Km 520+490, Vasto Marina (CH);

- DI FONZO AUTOLINEE, Via Sant’Antonio Abate, Vasto (CH);

- GESCO Società Cooperativa Agricola Amadori, Via Del Rio n. 400, San Vittore di Cesena (FC);

- CINQUINA TRASPORTI, Via Italia n. 11, San Salvo (CH);

- CIANCIOSI AUTOTRASPORTI, Via Libero Grassi n. 24, San Salvo (CH);

- DI LALLO TRASPORTI – LOGISTICA SERVICE s.n.c., C.daSaletti, Torino di Sangro (CH);

- ADRIATIC FOOD DELIVERY s.r.l., Via Vaccareggia n. 7, Pomezia (RM);

- LOGISTICA E TRASPORTI CO.MI s.r.l., Via Corallo n. 210, San Valentino Torio (SA);

- ES LOGISTIC, Via delle Cantine n. 89, Calenzano (FI);

- TECNORENT s.r.l., Via San Sisto, Rovigo (RO);

- GO.TRANS s.r.l., Via Domenichino n. 45, Milano (MI);

- DS LOGISTICA Società Cooperativa, Via Vetrine n. 1, Pontecorvo (FR);

- LOGISTICA EFFICIENTE (I.D. LOGISTICA), Via Stilicone n. 12, Milano (MI);

- STERILGARDA ALIMENTI, Via Medole n. 52, Castiglione delle Stiviere (MN);

- DEL GIUDICE, Via Giulio Pastore n. 20, Termoli (CB);

- FATER s.p.a., Via Alessandro Volta n. 10, Pescara (PE);

- ADRILOG, Via Marisa Bellisario, San Salvo (CH);

- ADRILOG, Via Fellini n. 2, Spoltore (PE);

- BOSCHETTI AUTOTRASPORTI, C.da Piana Sant’Angelo n. 29, San Salvo (CH);

- MARR s.p.a., Via Scapa Marzano S.P. 128 Km 2, Marzano (PV)".