La "Generazione Diabolika" raccontata nel film di Laccetti, Di Renzo e Capri

Applausi a palazzo d'Avalos per la prima proiezione in Abruzzo di Generazione Diabolika, film-documentario prodotto da due vastesi doc, Silvio Laccetti e Giuseppe Di Renzo con il romano Gianmarco Capri. La grande passione per il cinema e per le storie da raccontare ha portato questo team di giovani a confrontarsi con il party Diabolika, nato a Roma e poi esportato in Italia e in Europa diventando fenomeno sociale e di costume [LEGGI]. Nella sceneggiatura scritta da Silvio Laccetti trovano spazio immagini dell'epoca e testimonianze dei protagonisti di quelle vicende. Sul palco di palazzo d'Avalos, oltre ai tre produttori, c'erano anche i produttori associati, il vastese Antonello Ricci e la rosetana Francesca Marini. L'assessore al turismo Carlo Della Penna ha espresso i complimenti a nome di tutta la città annunciando anche che il "team" di Generazione Diabolika sarà premiato durante il Festival del Cinema di Vasto.

Dopo l'esordio a Roma, con un doppio sold out al cinema Barberini, e tante tappe in giro per l'Italia, la proiezione vastese era sicuramente quella più sentita da Laccetti e Di Renzo. Amici e parenti, che li hanno visti crescere in questo percorso nel mondo delle produzioni video, hanno potuto apprezzare la cura con cui hanno raccontato la storia del Diabolika.

Come ci hanno raccontato nell'intervista, dopo l'estate sarà il momento di tornare a girare le sale cinematografiche italiane e far sbarcare Generazione Diabolika anche sulle piattaforme di streaming.