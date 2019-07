Jovanotti: "Siamo certi che le istituzioni stiano ragionando per trovare una soluzione"

In un clima di incertezza sulla data del Jova Beach Party a Vasto, fissata per il 17 agosto, anche Jovanotti, protagonista di questo tour senza precedenti, esprime il suo pensiero con un post, poco prima delle 20, sulla sua pagina facebook.

"Ho chiesto a Trident che organizza Jova Beach Party di potervi aggiornare sulla giornata di Vasto:

Per quanto riguarda Vasto è stato presentato alcuni giorni fa un nuovo progetto che ha recepito le osservazioni a suo tempo espresse dalla commissione.



Sappiamo che in queste ore le istituzioni si stanno confrontando su ogni singolo dettaglio del progetto e

siamo in attesa di notizie e di aggiornamenti.



Jbp è una grande festa e una grande occasione di valorizzazione del territorio e siamo certi che le istituzioni stiano ragionando per trovare una soluzione".