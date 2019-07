Jova Beach Party, è scontro Comune-Prefettura. Menna: "Lesi i rapporti istituzionali"

"Da ieri sera sto cercando di capire i motivi di una così violenta e dura manifestazione di attacco nei confronti miei e della mia città. Sono stati, credo, lesi i rapporti istituzionali, di grande collaborazione che, secondo me e secondo tutti, dovrebbero essere sacri". Anticipando di tre ore ciò che dirà nella conferenza stampa convocata per le 17, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, conferma le tensioni nei rapporti con la Prefettura [LEGGI le dichiarazioni del prefetto, Giacomo Barbato]. Lo fa in un'intervista rilasciata al Tg3 Abruzzo. Resta un grosso punto interrogativo sulla tappa di Vasto del Jova Beach Party, il concerto di Jovanotti sulle spiagge italiane.

"Chiedo - dice Menna al microfono di Daniela Senepa - e lavorerò ogni istante affinché i rapporti siano ricuciti, affinché sia instaurato un tavolo tecnico che valuti il nuovo progetto che ha presentato l'organizzazione dell'evento. La cosa che mi preme dire è che, finché respiro, mi batterò per la mia città e per i cittadini vastesi e, siccome ritengo che questo evento faccia bene alla mia cittò, mi batterò per questo evento oltre a tutto quello per cui è una vita che mi batto".

Permangono i problemi relativi alla chiusura della statale 16, alla presenza di Fosso Marino nel bel mezzo dell'area destinata al concerto, le cui vie di fuga sarebbero risultate, in base a un sopralluogo dei carabinieri, più strette dei 17 metri necessari. I miltari hanno consegnato alla Procura di Vasto i documenti, tra cui la mappa allegata al piano sicurezza, che sarebbe difforme dal reale stato dei luoghi.