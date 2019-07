Incidente in A14: due operai investiti da un camion, grave 57enne di Vasto

Grave incidente sull'A14 al km 438 in territorio di Vasto. Un camion ha investito due operai che stavano lavorando sulla carreggiata posizionando alcuni birilli. Uno dei due, P.P., 57 anni, di Vasto, è gravemente ferito e per soccorrerlo è intervenuta l'eliambulanza del 118 che lo ha trasferito al neurochirurgico di Teramo perché a Pescara non c'erano posti disponibili in rianimazione. Il lavoratore che era con lui è rimasto invece lievemente ferito.

DISAGI AL TRAFFICO - "Il traffico – si legge sul sito di Autostrade – è bloccato con 2 km di coda, a causa di un incidente avvenuto al km 438 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Il blocco si è reso necessario per agevolare le operazioni di soccorso sanitario. Lo stesso evento causa 1 km di coda anche in carreggiata sud tra Vasto nord e Vasto sud. Sul luogo dell'evento sono inoltre presenti: il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale".

In aggiornamento