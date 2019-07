Due giorni di festa a Villalfonsina in onore della Madonna della Neve

A Villalfonsina si avvicina il tradizionale appuntamento con le celebrazioni in onore della Madonna della Neve il 4 e 5 agosto. Il comitato feste ha stilato il programma degli appuntamenti che alterna i momenti religiosi a quelli dedicati all'intrattenimento.

Domenica 4 agosto in piazza Roma, alle 21, si esibiranno "Caterina e l'orchestra spettacolo Luna Bianca". Lunedì 5, invece, dopo le celebrazioni in programma in giornata, l'ospite della serata, nella stessa location, sarà la cantante Simona Quaranta (alle 21.30) preceduta dai fuochi pirotecnici (20.30).