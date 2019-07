Concerto di Jovanotti, il prefetto: "Fare il sindaco non significa fare il postino"

"Il sindaco ha inviato quello che dice essere un nuovo piano, però senza quelle che sono le doverose valutazioni degli uffici del Comune per poi, eventualmente, convocare la Commissione per i pubblici spettacoli".

Lo ha detto al Tg3 Abruzzo il prefetto di Chieti, Angelo Barbato, parlando del Jova Beach Party. A rischio, per problemi di sicurezza, il concerto di Jovanotti del 17 agosto a Vasto Marina.

"Io - dice Barbato nell'intervista rilasciata a Roberta Mancinelli - che ho avuto la fortuna, negli ultimi dieci anni, di fare il commissario straordinario in Comuni importanti e delicati, so cosa significa amministrare. Fare il sindaco non significa fare il postino".