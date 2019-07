A Palmoli il concerto dei Floyd on the Wing con Andy dei Bluvertigo

Il 6 agosto arriva a Palmoli la musica dei Pink Floyd. In piazza Michele Pinti, alle 21.30, ci sarà il concerto dei Floyd on the Wing, tribute band dei Pink Floyd, con la partecipazione speciale di Andy, ex componente dei Bluvertigo.

L'evento è organizzato dalla protezione civile Valtrigno di Palmoli con il patrocinio del Comune di Palmoli e la collaborazione di Pro Loco e sponsor.

Floyd On The Wing è un progetto nato dalla passione della omonima band pescarese come omaggio ai Pink Floyd. Riconosciuta dalla stampa e dall'opinione pubblica come una delle tribute band più fedeli d' Italia, I Floyd On The Wing ripercorrono in due ore e un quarto di musica tutto il periodo Watersiano della band di Cambridge. Da Dark Side of the Moon a The Wall, da Animals a Wish You Were Here, da Meddle a A Sacerful Of Secrets (eseguita nella versione Live a Pompei). Tuttavia non mancano riferimenti al periodo Barrett e Gilmour. I “Floyd On The Wing “ si attengono ai Floyd originali sia come strumentazione che come Line Up e, per questo motivo, oltre al cantante solista, sono presenti quattro strumentisti che dispongono di un set up affine a quello dei Floyd stessi . Negli anni 2006/2007 sono scelti per la rappresentazione nazionale del musical “ The Wall” organizzato dal “Pescara Dance Festival”. Nel 2014 nasce la collaborazione con la scuola di ballo “New Step” e realizzano lo spettacolo “J-The Rockstar “ diretto e coreografato dal noto coreografo Americo Di Francesco. Nel 2016 un doppio tour li vede protagonisti nella Svizzera francese . Importanti collaborazioni si susseguono. Nel 2016 con Durga McBroom, corista dei Pink Floyd, e nel 2017 , nella settimana mozartiana, con Durga e Lorelei McBroom . Nel 2019 Andrea Scanzi firma uno spettacolo scritto appositamente per i “Floyd On The Wing” dal titolo “SHINE ON – L’inaudita bellezza dei Pink Floyd - , il successo è strepitoso e immediato e SHINE ON, Con Andrea Scanzi, diventerà un tour teatrale. Con una media di 90 concerti l’anno , i Floyd On The Wing hanno raggiunto un pubblico di oltre 150.000 persone.