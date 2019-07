Statale 16, per la variante Vasto-San Salvo il Cipe stanzia 87 milioni

Di cosa parliamo - Ormai da vent'anni si parla di arretramento del tratto vastese della statale 16 per allontanare traffico e inquinamento dalle marine di Vasto e San Salvo. Molti i progetti discussi (e, spesso, bocciati) negli anni scorsi. Ora due parlamentari abruzzesi annunciano che il 24 luglio il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha stanziato i fondi.

ROMA - Ci sono i soldi per la variante Vasto-San Salvo: 87 milioni di euro per arretrare la statale 16. E per decongestionare la riviera dal traffico pesante.

La notizia arriva da Roma. A diffonderla sono due deputate del Movimento 5 Stelle, Carmela Grippa e Gabriella Di Girolamo, che annunciano una serie di stanziamenti del Cipe su strade, "180 milioni di euro per gli interventi di Anas previsti nelle annualità 2020 e 2021 ed altri 137milioni circa oltre il 2021", e ferrovie su cui "sono stati infatti appostati 211 milioni di euro che permetteranno di completare il raddoppio della linea Pescara-Chieti e ulteriori 45milioni di euro (che si aggiungono ai 16,5 già stanziati) che verranno destinati all’elettrificazione della linea Terni-Rieti-L’Aquila- Sulmona. Riteniamo invece che molto ancora dovrà essere fatto per velocizzare la tratta più critica della Pescara-Roma, ovvero quella delle aree interne".

STRADE - Grippa e Di Girolamo sottolineano di aver trovato "un piano programmatico in cui per l'Abruzzo erano previsti zero appostamenti in bilancio per le annualità 2017, 2018 e 2019", mentre "ora spuntano oltre 180 milioni di euro per gli interventi di Anas previsti nelle annualità 2020 e 2021 ed altri 137milioni circa oltre il 2021".

I principali investimenti: "Oltre 81milioni di euro utili alla messa in sicurezza della statale 17 dell’Appennino Abruzzese sul tronco Antorodoco-Navelli per i quali è prevista l’appaltabilità al 2021; per il completamento degli itinerari appaltabili immediatamente al 2020 abbiamo i lavori sulla statale 80 del Gran Sasso D’Italia, sezione 4° lotto della tratta stradale Teramo – Mare che interessa Mosciano Sant’Angelo e Giulianova (importo intervento oltre 182 milioni di euro); nel 2021 saranno appaltati i lavori riguardanti il prolungamento dell’asse attrezzato di Pescara (costo complessivo dell’opera 15milioni di euro) e nuove opere su Vasto sud – San Salvo Marina (87milioni di euro); nell’annualità 2022 vedremo inoltre i lavori di completamento degli itinerari sulla statale 684 tangenziale sud L’Aquila (variante sud dell’abitato di L’Aquila) finanziati per oltre 3milioni di euro, e infine altri stanziamenti permetteranno il completamento sulla statale 17 dell’Appennino abruzzese ed Appulo-Sannitico (adeguamento strada Mausonia e collegamento tra Bazzano e San Gregorio)".

“Questi stanziamenti - spiegano Grippa e Di Girolamo - sono stati possibili nell’ambito della fase di aggiornamento dei Contratti di programma RFI e Anas (2018-2019) che presto saranno sottoposti anche al vaglio delle commissioni trasporti di Camera e Senato di cui siamo componenti e che per questo richiederà un ulteriore impegno da parte nostra”.