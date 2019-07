L’11 agosto a Cupello Edoardo Bennato al posto dei Tiromancino

A fronte di problemi logistici e tecnici, così come comunicato dall’agenzia, la produzione dei Tiromancino ha ritenuto necessario l’annullamento della data a Cupello, prevista per l’11 agosto.

"Siamo rammaricati – dice una nota del Comune – per avere disatteso l’entusiasmo dei molti che attendevano il concerto della band, ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo deciso comunque che la data andava fatta, che Ordine Zero avrebbe dovuto meritare lo stesso interesse, anzi, trovando un’artista di qualità superiore come il grandissimo cantautore Edoardo Bennato".

A tal proposito, l’assessore Stefano Di Francesco, commenta: “Ho appreso della notizia pochi giorni fa. Certo, sono rimasto anch’io dispiaciuto e per il comportamento inadeguato che hanno avuto i manager degli artisti e per il pericolo che potesse saltare una data così importante per il nostro paese. Ma a volte, nella disavventura, si trova la buona sorte di avere epiloghi migliori. Non a caso, avremo la fortuna di ospitare uno dei cantautori della nostra storia che hanno scritto pagine indelebili della canzone italiana. Sarà una serata bellissima, anzi, proprio come scrisse lui qualche anno fa, sarà una notte magica".