Tutto pronto per la 4ª edizione del Dusk Festival

Torna per il quarto anno il Dusk Festival sulla spiaggia di Punta Penna, nella riserva naturale di Punta Aderci a Vasto, con la compartecipazione di RadioDelta 1. Tante le novità di quest'anno riguardo l'evento gratuito che si svolgerà non più dall'alba al tramonto ma dalle 18:00 alle 01:00, venerdì 9 e sabato 10 agosto.

La line up sarà ancora più variegata: ad aprire il festival sarà il giovane vastese Federico Caruso che con la sua band presenterà il suo nuovo singolo: Funck It, un mix di fusion jazz e funk. Seguendo la scia jazz, sarà possibile ascoltare i Koinaim gruppo avant-garde jazz fondato a Chieti nel 2016.

Fra i diversi generi musicali sarà presente anche l'elettronica grazie agli Orange Duo, un progetto nato nel 2006 composto da un didjeridoo e una batteria: adrenalina pura. Non solo loro ma anche i Frank Sinutre, conosciuti sia a livello nazionale che internazionale, utilizzano nei live sia strumenti elettronici autocostruiti (come reactaBOX e il drumBOX) che tradizionali.

Ci saranno anche i Roanoke, band romana dalle sonorità folk britanniche che arricchite dalla chitarra elettrica, riverberi, batteria, basso e slide guitar, danno vita all'indie-folk.

Direttamente da Radio Freccia la cantante AmbraMarie che, insieme a Raffaele D'Ambrusco, nel 2011 ha creato il duo acustico John Qualcosa che con le loro canzoni, dai tratti malinconici e intimi, vogliono raccontare il loro modo di vedere il mondo e la loro passione per il cinema. AmbraMarie sarà protagonista anche l'11 agosto esibendosi nel dj set di closing party al bar Ferri.

I Quetzalcoatl, invece, ci faranno vivere un rituale esplosivo pieno di simboli della cultura azteca attraverso danza, percussioni e fuoco. Concluderà questa 4ª edizione del Dusk Festival Antonio Forcione, chitarrista apprezzato in tutto il mondo e conosciuto come massimo esperto del fingerstyle: direttamente da Londra, in un'unica esibizione a pagamento, ci farà godere con i suoi ritmi jazz. Come ha scritto il The Times: “Un entusiasmante viaggio in giro per il mondo... passione grazia e fuoco".

Saranno presenti anche quest'anno l'area bimbi a cura dell'associazione Vasto Scienza e l'area relax dove poter beneficiare dei massaggi olistici di Serendipity Massaggi.

Torneranno i bartender del The Botanist a deliziarci con i loro cocktail ricercati e sarà invece a cura del BauBar lo street food con prodotti tipici locali. Ulteriore novità saranno le birre artigianali alla canapa prodotte dal birrificio MolisHemp e nell'area market le originali t-shirt di PhilipUttana e la collezione estiva di bijoux e accessori di Vestopazzo.