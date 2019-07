Sul Jova Beach Party la maggioranza fa mancare il numero legale: Del Piano scioglie la seduta

Prima la richiesta di sospensione per riunire i consiglieri comunali di maggioranza e decidere una linea comune. Poi, al rientro, il colpo di scena: vuoti gli scranni del centrosinistra e anche quelli della Giunta.

La maggioranza fa mancare il numero legale ed evita, così, la discussione su una questione sollevata dall'opposizione: il Jova Beach Party. La tappa di Vasto del concerto di Jovanotti, l'evento dell'estate, è a rischio per motivi di sicurezza. L'amministrazione comunale e la coalizione che la sostiene non se la sentono, evidentemente, di affrontare un dibattito prima della decisione definitiva, che arriverà solo dopo che l'organizzazione dell'evento avrà presentato, prima in municipio e poi alla Prefettura di Chieti, il nuovo piano della sicurezza.

Nell'aula Vennitti restano solo sei consiglieri comunali di minoranza (altri tre sono assenti dall'inizio della seduta). Ne servono otto perché la seduta possa continuare. Il presidente del Consiglio comunale, Mauro Del Piano, chiede alla segretaria generale del Comune, Angela Erspamer, di fare l'appello per verificare se c'è il numero legale. Non c'è. Seduta finita tra le proteste dell'opposizione.

Alessandro d'Elisa: "È una vergogna. L'hanno fatto apposta per evitare la discussione sul concerto di Jovanotti ed eludere le loro responsabilità".