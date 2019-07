Incidente notturno in via Incoronata: pullman finisce contro un palo

Un pullman è finito contro un palo della luce stanotte a Vasto.

L'inicidente è avvenuto attorno alle 3 in via Incornata, all'altezza dell'incrocio con via don Felice Piccirilli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vasto per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento, non si conoscono le cause dell'incidente. Per le persone a bordo, una decina, solo un grosso spavento.

Divelti palo della luce e segnale stradale. Danneggiata la parte anteriore sinistra del mezzo di trasporto della società Dicarlobus proveniente da Pescara.

In aggiornamento