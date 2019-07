Consiglio, minuto di raccoglimento per don Stellerino, il dottor Buzzelli e il carabinire ucciso

"Di recente sono scomparsi due nostri concittadini: don Stellerino D'Anniballe e il dottor Buzzelli, amico di tutti. Per loro vorrei chiedere un minuto di raccoglimento", dice il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

I lavori del Consiglio comunale si fermano per 60 secondi per tributare un simbolico ricordo di due personaggi la cui scomparsa, la scorsa settimana, la suscitato grande commozione in città: il parroco di San Pietro ed storico editore dell'emittente televisiva Trsp e il primario del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

Accogliendo la richiesta del sindaco, il presidente del Consiglio comunale, Mauro Del Piano, ha invitato i presenti a osservare un minuto di raccoglimento. Tutti in piedi per salutare per l'ultima volta don Stellerino e il dottor Roberto Buzzelli.

Un altro minuto di raccoglimento è stato osservato, poi, su richiesta del consigliere Edmondo Laudazi, in memoria di Mario Cerciello Rega, il carabiniere di 35 anni assassinato a Roma a coltellate.

L'ORDINE DEL GIORNO - Sei i punti all'ordine del giorno della seduta, iniziata attorno alle 9,15:

1. Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019;

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.A), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

3. Ratifica deliberazione di G.C. n. 204 del 9 luglio 2019 avente in oggetto “ Variazione di bilancio 2019/2021- Annualità 2019 – Progetto “ Safe Beach 2019” .

4. Regolamento edilizio tipo ( RET) – Approvazione;

5. Recepimento L.R. 23 del 31.07.2018 e s.m.i. “ Testo unico in materia di Commercio”;

6. Proposta di delibera.